Di Lorenzo promosso: i quotidiani esaltano il capitano. I voti e le pagelle

Giovanni Di Lorenzo sta trascinando il suo Napoli in un momento di poca brillantezza. Dopo l’ottima prestazione con gol di Lecce, il terzino azzurro convince anche in Champions League. Prestazione oltre la sufficienza la sua, buone le pagelle. Gli manca solo il gol che gli ha tolto Maignan. Ecco i voti e cosa scrivono in merito Gazzetta e Corriere dello Sport.

La Gazzetta dello Sport 6.5 – “Ottima prestazione in fase difensiva, visto che riesce a “resistere” al pericolo pubblico numero uno, Rafael Leao”.

Il Corriere dello Sport 7 – “Si carica il peso della squadra sulle spalle e nel finale va a un passo dal gol, la prodezza di Maignan cancella l’1-1”.

Tuttosport 6.5 “Grande movimento, quando affonda, fa male. A fine gara ha una chance, ma Maignan dice no”.

Sky 6,5