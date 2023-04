Ventola contro Kim: “Doveva calmarsi! L’arbitro…”

Nel corso della Bobo Tv, in diretta su Twitch, è intervenuto Nicola Ventola. L’ex attaccante, tra le altre, di Inter, Atalanta e Torino, ha commentato la sfida di Champions League tra Milan e Napoli insieme a Vieri, Adani e Cassano. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Il Napoli è stato solo limitato dalla mancanza di Osimhen, ha fatto tanti cross ma lui non c’era e a volte si tornava indietro per questo motivo. Con Osimhen non so come finisce questa partita. Il Napoli avrebbe meritato almeno un gol. Arbitro? C’è stata l’inesperienza dei giocatori, ti devi calmare. Di Lorenzo era già stato avvisato e anche Kim doveva calmarsi se vedi che l’arbitro dà cartellini a ca**o”.