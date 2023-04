Juventus, manovra stipendi: la FIGC chiude le indagini e il club rischia una nuova penalizzazione

In attesa del 19 aprile, data in cui il CONI deciderà se restituire o no i 15 punti di penalità inflitti alla Juventus, ci sono novità sul club torinese. Infatti, come riporta l’ANSA, la Juventus ha violato i principi di lealtà sportiva, rischiando così una seconda penalizzazione. Secondo l’ANSA, la FIGC ha chiuso le indagini per la ‘manovra stipendi, partnership e agenti’.

Il club bianconero è stato già notificato, con il procuratore Chiné che ha contestato la violazione del principio di lealtà sportiva. Riguardo ciò, la Juventus ha due settimane per presentare le proprie controdeduzioni. Fra quindici giorni, quindi, si saprà il destino dei bianconeri, con o senza penalizzazione.