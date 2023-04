Calaiò avverte i tifosi: “Senza Osimhen sarà dura, al Napoli serve la partita perfetta”

Stasera andrà in scena una delle partite più importanti della stagione del Napoli. Gli azzurri infatti, affronteranno il Milan per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sfortunatamente per gli azzurri, la punta di diamante della squadra Victor Osimhen non prenderà parte alla sfida. Il nigeriano, dopo l’infortunio rimediato nelle scorse settimane, ha saltato già le sfide di campionato contro Lecce e proprio Milan. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha voluto dare il suo pronostico per la sfida Emanuele Calaiò, ex giocatore del Napoli.

Ecco le sue parole: “Sicuramente senza Osimhen per il Napoli è più difficile. Con lui la squadra ha più variazioni tattiche, più fisicità, più velocità in verticale. Mentre con Raspadori si deve cambiare modo di giocare. Quest’ultimo è bravo a legare il gioco ma non è un giocatore che può sfruttare la profondità: è rapido ma non ha la falcata di Victor. E poi se il Napoli voleva puntare sui cross, senza il nigeriano non lo può fare. Di conseguenza sarà un Napoli di tecnica, velocità e palleggio. La squadra dovrà fare la partita perfetta per tenere la qualificazione in bilico, anche un pareggio sarà buono per poi giocarsela tutta al ‘Maradona’”.