Valter de Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal di un tavolo tecnico che si riunirà il 30 maggio per tracciare le linee guida della prossima stagione: “Ci sarà una riunione generale alla quale parteciperanno ADL, Manna, Chiavelli, Micheli e il nuovo allenatore. Si comincerà a programmare il futuro, nella speranza che quest’anno si programmi davvero e non come fatto nella passata stagione”. Ancora poche settimane quindi e scopriremo il nome del nuovo tecnico del Napoli