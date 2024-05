Dopo la splendida stagione dell’anno scorso Zambo Anguissa non sta ripetendo lo stesso rendimento. Il centrocampista del Napoli, sceso in campo contro l’Udinese, ha avuto un’altra prestazione negativa, ed i quotidiani han dato voti bassi. Il Corriere dello Sport gli dà 5,5, con un errore dopo l’altro nel primo tempo, molto confuso. La Gazzetta dello sport gli dà invece 6. meglio nella ripresa quando con il fisico spinge per fare gol. Il Mattino invece gli dà 4,5. Non si muove quasi mai, si sposta ogni tanto di qualche metro. Presidia una zona anonima da dove non esce mai.