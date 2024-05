L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul rebus della panchina del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli per la prossima stagione ha già una certezza: ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina degli azzurri. Il primo candidato per la panchina del Napoli è Stefano Pioli. Le sue quotazioni si sono rialzate, visto che Aurelio De Laurentiis lo stima particolarmente. Pioli guadagna 4 milioni di euro, ha ancora un anno di contratto con il Milan ma la sua avventura rossonera è terminata. Il Napoli però non molla neanche Gian Piero Gasperini, che ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta ma che potrebbe lasciare Bergamo. La sensazione dunque è che Gasp farà i conti a fine stagione. Sullo sfondo c’è anche Vincenzo Italiano, che saluterà la Fiorentina a fine stagione.