Voti quotidiani – Ennesima bocciatura per Lindstrom: “Pericoloso solo da fermo”

Ennesima occasione sprecata per Jasper Lindstrom. Il danese, chiamato all’arduo compito di sostituire Kvara, ha deluso nuovamente e la prova di ieri potrebbe essere stata la sua ultima chance. Voti bassi da tutti i quotidiani:

Corriere dello Sport – 5.5: “Alla seconda da titolare, aveva l’opportunità di far vedere finalmente il suo valore e non la sfrutta. Qualche sgasata nel primo tempo, ma un netto calo alla distanza”.

Il Mattino – 5,5: “La conclusione all’alba è inguardabile, eppure non era una cattiva occasione. C’è Gallo che è uno dei pochi lecesi che non rimedia schiaffoni. Un po’ anche attaccante centrale, un po’ largo sulla fascia. A seconda di come tira il vento. Il punto è che stramba male e di bolina stretta e spesso pare andare controvento”.

Gazzetta dello Sport – 5,5: “Pericoloso solo da fermo, altra bocciatura”.