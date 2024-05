Orazio Accomando, giornalista DAZN ed esperto di mercato, riporta di un interesse del Napoli per Omorodion sul suo account X: “Atletico Madrid, tutti pazzi per Omorodion, attaccante classe 2004 autore di 9 gol con l’Alaves, ma di proprietà dei Colchoneros. È uno dei profili che piacciono a Napoli e Roma per sostituire rispettivamente Osimhen e Lukaku, ma piace soprattutto a Tottenham e Arsenal.”