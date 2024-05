Sportmediaset – Gasperini glissa sul suo futuro: il Napoli lo aspetta

Come riporta Sportmediaset, l’avventura di Gasperini all’Atalanta potrebbe essere ai titoli di coda. La volontà della società è quella di rinnovare il contratto al suo tecnico, ma il Gasp non sembra di questo avviso. Dopo la vittoria con la Salernitana alle telecamere ha risposto che non è questo il momento di parlare di futuro, facendo riferimento ai tanti impegni che aspettano la dea in questo finale. Sullo sfondo c’è il Napoli e in caso di vittoria di un trofeo, potrebbe lasciare Bergamo da vincitore dopo 8 anni e gettarsi finalmente in nuova avventura.