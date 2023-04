A “Radio Deejay”, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, due giornalisti di spicco del nostro panorama nazionale, hanno parlato dei pareggi di ieri di Inter e Milan, che hanno rallentato in zona Champions.

In particolare, per i due giornalisti la colpa è dei giocatori, ma anche degli allenatori che hanno fatto tanti cambi di formazione, che riguardano il turnover:

Zazzaroni: “Non voglio dire che è colpa di Inzaghi o Pioli, ma ci sono dei giocatori che non possono riposare; se devi raggiungere la zona Champions, perché fai dei cambi? Se Inter o Milan devono entrare nei primi 4, perché non puntano prima a ipotecare la zona Champions e poi pensano alla Coppa dei Campioni! Ad esempio, l’Inter per me ha la rosa per arrivare in Champions, ma se arriva in finale, la perde e alla fine non rientra nei 4 è un dramma sportivo ed economico”.

Caressa: “Il Milan ieri ha fatto troppi cambi; ad esempio, perché Pioli ha cambiato tutto l’attacco? E poi in casa Milan c’è il problema di De Ketelaere”.