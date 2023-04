Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, i due conduttori di “Radio Deejay”, hanno fatto il punto sul Napoli e sulla vittoria di ieri a Lecce.

Per entrambi il Napoli ha faticato e ha vinto una partita sofferta, non brillantissima, contro il Lecce ed entrambi hanno commentato così questa partita:

Caressa: “Il Napoli sente e sconta molto l’assenza di Osimhen, perché Simeone è un bravissimo attaccante e ha fatto bene quando è chiamato in causa; ma senza quel mostro lì davanti e considerando che qualcuno dei titolari è molto stanco, ci sta vedere il Napoli compassato e prevedibile”.

Zazzaroni: “Ieri ha vinto una partita con fortuna e ci sta, per una volta vincere in maniera risicata non è un dramma”.