TuttoSport – Zielinski verso la panchina: il polacco è sembrato poco lucido

Piotr Zielinski è sembrato poco lucido nell’ultima uscita contro il Milan.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, Piotr potrebbe riposare proprio stasera in vista del match in trasferta contro il Lecce, dando la possibilità ad Elmas di partire dal 1′. Partirà per il Napoli un importante tour de force, che porterà alla doppia sfida contro il Milan da non sbagliare assolutamente: “Potrebbe essere lasciato a riposo Zielinski, apparso in aff anno soprattutto nell’occasione dalla quale partì l’azione del terzo gol milanista”.