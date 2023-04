Inter, Acerbi: “Il momento più bello con l’Inter? La vittoria contro il Napoli”

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato al canale Youtube della Lega Serie A. Queste le sue parole: “La partita contro la Salernitana sarà molto tosta perché abbiamo dimostrato che in campionato perdiamo spesso con le piccole. Abbiamo perso con l’Empoli, pareggiato a Monza, perso a La Spezia: a Salerno è come una finale per noi. Il momento più bello con l’Inter? La vittoria contro il Napoli. Sapevamo fosse difficile, ma l’ostacolo non era insormontabile. Poi da quella partita abbiamo cominciato a perdere punti e adesso lottiamo per un posto in Champions League”.