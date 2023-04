GdS – Aspettando Osimhen, Spalletti rilancia Raspadori e conferma Lobotka

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport butta l’occhio sul match che dovrà affrontare stasera la squadra partenopea, al Via del Mare contro il Lecce. Questo un breve estratto: “Già a partire dalla conferenza stampa Spalletti ha respinto con forza qualsiasi tipo di domanda sul doppio impegno di Champions contro il Milan. Prima di queste due partite c’è da battere il Lecce, che all’andata è riuscito a strappare un punto al Maradona. Per tornare a vincere bisogna ritrovare l’attacco perché la squadra azzurra non è rimasta mai per due partite consecutive a digiuno di gol. Il Napoli deve ricompattarsi e ritrovare misure e tempi giusti attorno a Lobotka, indiscutibile direttore d’orchestra che ha steccato contro il Milan. Per dare vivacità e imprevedibilità all’attacco, Spalletti pensa alla staffetta Simeone-Raspadori. Al momento sembra leggermente favorito il bolognese per partire dal 1′”.