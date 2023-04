CdS – Riscatto Ndombele: Spalletti pronto a dargli più minutaggio, le ultime novità

Arrivato negli ultimi giorni di mercato, Tanguy Ndombele non è mai riuscito ad inserirsi a pieno nel giocattolo targato Luciano Spalletti. La formula del prestito per il suo acquisto non garantisce ancora la sua presenza in maglia azzurra anche per il prossimo anno. Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport: “Milletrentatré minuti fino ad ora, non tantissimi ma neanche pochissimi perché non basta essere costati 62 milioni per scomodare Anguissa, Zielinski o Lobotka. Dentro o fuori, come spesso in questi otto mesi, comunque pieni di Ndombele, costato cinquecentomila euro per il prestito di un anno per poi tornare a discutere del possibile acquisto a titolo definitivo a giugno 2023″.