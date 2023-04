Il Mattino – ADL vuole consegnare la coppa al Maradona: le ultime

ADL vuole festeggiare la coppa scudetto al Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il presidente del Napoli ha idee molto chiare riguardo la proclamazione del Napoli e i successivi festeggiamenti per la vittoria del tricolore: “Ma procediamo con ordine. Il quattro giugno il Napoli ospiterà la Sampdoria, e al termine dell’incontro la gioia incontenibile dei tifosi azzurri dovrebbe sfociare rimanendo però contenuta nel catino di Fuorigrotta, capace di ospitare 50mila persone. Il patron del Napoli vorrebbe celebrare qui la consegna della coppa per lo scudetto, seguita poi da un concerto. Un’ipotesi che consentirebbe di coniugare sicurezza e divertimento”.