Il Mattino – Osimhen voleva partire per Lecce: il nigeriano freme

Victor Osimhen freme: vuole subito tornare in campo con il suo Napoli.

L’attaccante voleva partire per Lecce. Notizia riportata stamane dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l’ex Lille si sentirebbe già pronto per tornare in campo: “Spalletti ha calcolato 15 punti per arrivare primo, ma ne bastano sicuramente di meno. A meno che il Collegio di garanzia del Coni non disponga la restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus. A quel punto, vanno rifatti i conteggi. Osimhen voleva partire per Lecce con la squadra, anche solo per andare in tribuna. Sa di non poter giocare, anche se fa fatica a comprenderlo perché la distrazione non gli provoca particolari fastidi”.