Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del cammino del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Scudetto? Per me è già del Napoli, non può perderlo, non sono scaramantico ma sono sicuro, anche perché non vedo altre squadre in grado di fare un filotto di vittorie. La gara con il Lecce? Mi aspetto il solito Napoli, c’è Spalletti che sa toccare le corde giuste e tenere la squadra sul pezzo. Ho molta fiducia in lui e anche nella reazione degli azzurri”.