Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del patron azzurro De Laurentiis. Ecco cosa ne pensa del presidente:

“Le parole di De Laurentiis? Il presidente deve capire che non è Prefetto, Questore o Sindaco di Napoli, fa un altro mestiere. Il silenzio è d’oro e il presidente, che ai soldi ci tiene come noi ma forse anche più, dovrebbe saperlo bene e stare zitto qualche volta in più”.