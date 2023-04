Sky – Le probabili formazioni delle due squadre per la partita di domani sera al ‘Via del Mare’

Il Napoli domani affronta il Lecce al ‘Via del Mare’ per riscattarsi subito dalla pesante sconfitta subita in casa contro il Milan domenica scorsa. Per mister Spalletti domani dovrebbe esserci un leggero turnover, proprio come annunciato in conferenza stampa dal tecnico toscano. Come riporta Sky domani dovrebbero esserci ben 4 cambi rispetto alla sfida col Milan del ‘Maradona’. Dovrebbe riposare il coreano Kim Min Jae, e al suo posto al fianco di Rrahmani ci sarà Juan Jesus, a centrocampo spazio ad Elmas al posto di Zielinsk. Due cambi in attacco, dove dovrebbero esserci dal primo minuto Lozano e Raspadori al posto di Politano e Simeone. Dall’altra parte invece il Lecce arriva da 5 sconfitte consecutive e si ritrova a 8 punti dalla zona retrocessione. Il tecnico giallorosso deve fare a meno di Blin che è squalificato. In attacco schiera Ceesay, e al suo fianco Di Francesco e Strefezza. Queste le probabili formazioni:

Lecce – Falcon; Gendray; Baschirotto; Umtiti; Gallo; Gonzelez; Hjmuland; Maleh; Strefezza; Ceesay; Di Francesco

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Jesus; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Elmas; Raspadori; Kvaratskhelia; Lozano