Fabio Cannavaro, ai microfoni di Dazn, ha parlato del mancato approdo di Ibrahimovic al Napoli a causa di Gattuso: “Si era tutto vero. Lo portai a fare un giro in vespa per le strade di Napoli e lui apprezzò molto. Zlatan è innamorato di Napoli e un po’ di rammarico per non aver giocato al Maradona c’è. Da quello che so, il presidente voleva portarlo al Napoli ma fu Gattuso ad opporsi e stoppare la trattativa”.