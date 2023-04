Festa Scudetto – possibile la chiusura di strade e piazze

C’è grande preoccupazione in città per quando arriverà l’aritmetica per lo scudetto e le strade di Napoli verranno prese d’assalto da migliaia di tifosi. Ne parla Repubblica nella sua edizione odierna: “La questura si sta attivando per predisporre una serie di controlli e dislocare le forze dell’ordine nei punti più critici, ma sarà comunque difficile contenere la folla che arriverà da ogni quartiere e da altre città. Si pensa alla chiusura di piazze e strade per evitare assembramenti di persone in aree troppo piccole”.