Il Mattino – Niente cori al Maradona: ultras riuniti a Piazzale Tecchio nel pomeriggio

Non ci saranno i cori degli ultras azzurri stasera al Maradona.

Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, infatti, i gruppi ultras hanno deciso di continuare la propria protesta contro le nuove norme da rispettare all'interno del tempio azzurro. Si vedranno a Piazzale Tecchio, nel pomeriggio, per riunirsi, intonare il proprio reperto e riempire d'azzurro tutto lo spazio circostante: "È un muro contro muro, adesso, tra gli ultras del Napoli e la polizia. O se volete, metteteci pure il Napoli. Perché gli "aventiniani" delle curve, stufi di vedersi ogni volta sequestrate bandiere e bengala all'esterno dello stadio, hanno deciso di ritrovarsi e far festa a piazzale Tecchio, dandosi appuntamento alle 16,30. Alla loro maniera, ovvero accendendo fumogeni e sbandierando i loro vessilli. Cosa che all'interno del Maradona è ormai impedita da tempo".