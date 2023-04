Intervistato nella giornata di ieri dal TG5, Victor Osimhen ha tranquilizzato i tifosi del Napoli e parlato con ottimismo del suo recupero dalla lesione muscolare subita in Nigeria: “Starò fermo 10-12 giorni, ma mi sono assicurato che col Milan ci sarò”.

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, è stato lo stesso centravanti nigeriano a spingere per esporsi con delle dichiarazioni in pubblico in prima persona, tranquillizzando i tifosi e cancellando ogni preoccupazione. Nell’anno del possibile Scudetto, il capocannoniere della Serie A ha voluto giocare a carte scoperte rivelando le sue sensazioni e le sue speranze.