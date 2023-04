Retroscena Berlusconti: “Stavo per prendere Maradona per il Milan! Capii che le bandiere non si possono acquistare…”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi ha espresso il suo rimpianto per non essere riuscito a portare Maradona al Milan durante la sua gestione. L’attuale patron del Monza ha svelato del suo tentativo di convincere Diego a trasferirsi a Milano, evidenziando che l’attenzione ai dettagli e la disciplina del club avrebbero potuto aiutare il giocatore ad evitare alcuni errori:

“Durante quella conversazione, mi resi conto che Maradona rappresentava Napoli: era la sua bandiera e il simbolo del più grande periodo della storia del club. Le bandiere non si possono acquistare o spostare da un luogo all’altro, perché sarebbe come strappare il cuore di un’intera città e trasferirlo altrove. Sarebbe stato ingiusto e inaccettabile. Diego, che era noto per la sua grande sensibilità, concordava con questa valutazione e rifiutò il trasferimento”.