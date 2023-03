Goria: “Napoli-Milan? Gli azzurri partono da 1-0, vi spiego perché”

Amedeo Goria, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Diego è stato un’icona per tutti, la mia ex moglie era sua amica. Infatti ho una sua foto in salone con lui. Seguivo spesso anche il Napoli. Questo è stato un campionato quasi mai nato, non c’è stato il vibrante interesse con una lotta spasmodica, il Napoli è stato superiore e ha preso il volo. Mi sembra che l’atteggiamento del pubblico napoletano sia stato molto nordico e compassato fino ad ora. I fuochi d’artificio fino ad ora sono stati ben nascosti e conservati. C’è questa triplice sfida col Milan che è molto interessante”.

“Dove può arrivare in Champions? Le quote scommesse per il passaggio del Napoli viene pagato 1.40, il Milan il doppio. Ne abbiamo già visti in passato di incroci in tre partite a pochi giorni di distanza, ma ognuna è una storia a sè. Il Napoli è favorito per come gioca e per come riesce a prendere il largo quasi ad occhi chiusi. Il Milan si affiderà a Leao. I rossoneri hanno problemi difensivi, infatti hanno subito 36 gol in campionato. In Champions l’andata sarà al Meazza col ritorno al Maradona, il Napoli è favorito e può arrivare in finale”.

“Se la gara di campionato può fare la differenza? Il Napoli gioca a memoria e divertendosi. Il Milan sarà più teso. Bisogna vedere che Milan sarà e in che giornata sarà, abbiamo visto una squadra molto incostante in campionato. È un Milan che subisce tanti gol e ha lamentato tanti difetti difensivi. Calabria proverà a decentrare Kvaratskhelia che viene paragonato a George Best, un paragone molto affascinante. Il Napoli in tutte queste partite parte già con un 1-0 sicuro grazie ai suoi attaccanti. Il Milan dovrà puntare a non perdere”.

“Ci sono dei giocatori che veramente giocano con le stampelle e devono stringere i denti. Per il Napoli bisognerà vedere anche come finirà in Champions League. Magari qualche alternativa in più a centrocampo. L’attacco è buono, c’è Raspadori che è una grande alternativa. Il calcio è un grandissimo business, c’è grande curiosità per capire se toglieranno la penalizzazione alla Juventus, io penso di no. Da uomo di calcio mi spiace che dei campionati siano condizionati da fattori esterni, ma il Napoli avrebbe comunque stravinto il campionato”.