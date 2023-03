Napoli su Szoboszlai? Parla il ct dell’Ungheria: “Spalletti sarebbe il top per lui”

Dominik Szoboszlai è nel mirino del Napoli da anni, ma per diversi motivi, il club azzurro non ha mai affondato il colpo. Colpo che potrebbe avvenire invece nella prossima sessione di calciomercato, con il Napoli carico di ambizioni. Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, ha parlato di questa possibilità Marco Rossi, ct dell’Ungheria.

Ecco le sue parole: “Credo che sia arrivato il momento di fare lo step definitivo per andare in uno dei top club europei, il Napoli è tra questi. Ne abbiamo parlato, ma non so quanto la pista italiana sia percorribile per una serie di ragioni economiche: il ragazzo in questo momento ha l’idea di fare uno step in avanti, il Napoli tecnicamente lo è. Però ha un contatto lungo con il Lipsia fino al 2026, non bisogna perderlo d’occhio”.

Poi il ct ha continuato: “Szoboszlai con Spalletti? Sarebbe un allenatore top per lui, in carriera è già stato allenato da altri top come ad esempio Nagelsmann. Lavorare con un italiano tra i migliori in assoluto non potrebbe che farne accrescere il potenziale. Ruolo? Credo che non debba essere confinato in un ruolo, sta giocando come esterno di centrocampo in un 4-4-2, ma non credo sia la posizione ottimale: noi nel 3-4-2-1 lo utilizziamo dietro la punta con ampia possibilità di decidere dove ritagliarsi lo spazio di campo in cui operare in fase di possesso”.