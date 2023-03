Arturo Di Napoli: “Anche senza Osimhen gli azzurri partono favoriti contro il Milan”

Arturo Di Napoli, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.

“Osimhen salta la sfida Napoli-Milan… Sicuramente per il Napoli è un’assenza pesante, perché nell’economia del gioco è importante e il Napoli ne risentirà. Il Milan dovrà approfittarne. Credo che quest’anno il Napoli abbia comunque qualcosa in più e credo che Spalletti mettendo Simeone avrà un ripiego giusto. Il Milan dove può impensierire il Napoli? In questo momento, al di là della classifica, lo stato di forma del Napoli dice che è favorito, anche nettamente. L’esito di questo incontro può avere effetti sulla sfida di Champions League? Queste sfide non sono mai banali, l’atmosfera che ti dà la Champions è altra cosa però. Inconsciamente si dà qualcosa in meno in campionato rispetto a certe sfide di Coppa. L’adrenalina che ti dà la Champions non si può paragonare”.