CorSera – Vieri: “Napoli macchina perfetta. Spalletti legge bene ogni gara”

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Christian – detto Bobo – Vieri si è soffermato sul Napoli e sul lavoro di Luciano Spalletti.

Queste le parole dell’ex attaccante: “Il Napoli è una macchina perfetta. Mai visto un club presentarsi così forte dopo una vera e propria rivoluzione tecnica. Mio fratello mi parlava molto bene di Spalletti già ai tempi dell’Ancona. Le squadre di Luciano giocano bene a calcio, è sempre stato così. La sua impronta è riconoscibilissima. Ha maturato un’esperienza totale e sa leggere perfettamente ogni dettaglio nei vari momenti della gara e della stagione in generale”.

Poi, parentesi su Giuntoli: “È un direttore sportivo vecchia maniera, va a pescare i giocatori in prima persona. Sono felice per lui, abbiamo giocato insieme negli Allievi del Prato: era un vecchio libero, tutto botte e cazzotti”.

Infine, sui giocatori azzurri: “Ne nomino quattro, che poi a mio avviso sono anche i primi quattro personaggi di questa Serie A. Al primo posto c’è Kim. Non sapevo nemmeno chi fosse, e qui ripenso a Giuntoli. Mi ha colpito molto la personalità del coreano. È sempre ordinato, disciplinato. Ti viene addosso e ti legna, tanta roba. Poi, naturalmente, c’è Kvaratskhelia: sembra George Best. Al terzo posto dico Osimhen, devastante. L’Italia lo ha completato sotto tutti i punti di vista e oggi è fra i tre attaccanti più forti del mondo. Infine, non bisogna trascurare Lobotka, che mi ricorda Xavi, uno che sbagliava un passaggio ogni 10-12 mesi”.