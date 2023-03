Kim chiede scusa dopo lo sfogo: “Mi dispiace se ho ferito qualcuno”

Dopo lo sfogo avuto post partita contro l’Uruguay, Kim Min-jae ha chiesto scusa alla sua Nazionale tramite un messaggio lanciato sul profilo ufficiale Instagram.

Queste le parole del difensore sudcoreano: “Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travasate. Sono un giocatore rappresentativo di questa Nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo per rispondere a una convocazione. In una situazione in cui c’è costante pressione, ho avuto un crollo mentale dovuto alla responsabilità di dover fare sempre bene“.