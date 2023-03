Sosa ricorda: “All’inizio non avevamo neanche i palloni, ora il Napoli si gioca i quarti di Champions”

Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A, partendo dalla scalata del suo Napoli fino a quest’anno magico. Queste le sue parole: “Sono stato il primo giocatore del nuovo Napoli. Firmai in albergo quando non c’era niente. Marino mi disse che saremmo tornati in A, anche se all’epoca eravamo in C e faticavo a credere alle sue parole. Poco dopo tornammo in Serie A e giocammo l’intertoto. Poi c’è stata una grande crescita: Benitez, Sarri, Mazzarri, Donadoni, pure Gattuso. Ricordo quando all’inizio non avevamo neanche un pallone ed eravamo in 4: io, Montesanto, Montervino ed Esposito. Facevamo i passaggi con un pallone sgonfio ed ora il Napoli si gioca la qualificazione ai quarti di Champions, ho i brividi…”