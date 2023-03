Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Il Napoli stravince sempre, è fortissimo. Può farsi valere anche in Champions. Il Mondiale non ha cambiato le carte in tavola: sia i risultati che le prestazioni sono rimaste invariate. Anche in chiave Nazionali, le squadre che hanno giocato tante partite di recente possono trarre vantaggio da questa situazione”.