Arrivano nuovi aggiornamenti per il match che si giocherà mercoledì al Maradona, gara valevole per il ritorno degli ottavi di Champions. Come riportato dall’Ansa, il prefetto di Napoli ha vietato ai residenti di Francoforte la trasferta al Maradona. Vedremo, se nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori sviluppi e nuove indicazioni.