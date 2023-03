Napoli-Atalanta, Di Marzio: “La probabile formazione degli azzurri”

Attraverso il suo sito ufficiale, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha comunicato la probabile formazione con cui il Napoli affronterà l’Atalanta.

Ecco quanto si legge: “Luciano Spalletti non potrà avere ancora a disposizione Mario Rui che deve scontare il secondo turno di squalifica dopo l’espulsione contro l’Empoli. In dubbio anche Lozano, alle prese con un risentimento muscolare. Spalletti confermerà il consueto 4-3-3. In porta, ci sarà Meret. Anche la difesa dovrebbe essere confermata, vista la squalifica di Mario Rui, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera”.

Il giornalista poi ha aggiunto: “A centrocampo, invece, confermati Anguissa e Lobotka con Zielinski in leggero vantaggio su Elmas come mezzala sinistra. In attacco, oltre agli intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia, dovrebbe giocare Politano viste le condizioni non perfette di Lozano”.