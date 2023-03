Che non sia Victor Osimhen la prima scelta per l’attacco del Manchester United? A parlarne è la testata inglese The Guardian. secondo cui i Red Devils, pronti a fare un investimento a tre cifre per un centravanti di livello top in estate, vorrebbero sì ingaggiare il nigeriano, ma come seconda scelta. Il primo nome della lista, secondo quanto riportato dai colleghi inglesi, sarebbe quello di Harry Kane del Tottenham, per cui sono pronti a fare all-in.