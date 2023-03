Mauro: “De Laurentiis è un vincente! Kvara da pallone d’oro? Vedremo…”

L’opinionista ed ex calciatore Massimo Mauro è intervenuto su Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il numero uno del club partenopeo fa bene ad essere ambizioso, punta al campionato e alla Champions League, fa bene. Ha dimostrato di essere presuntuoso con i fatti, i numeri sono tutti dalla sua parte. Pensate una cosa, se quest’anno vince lo scudetto col Napoli e il Bari va in Serie A. Sapete cosa significa? De Laurentiis, ripeto, è un vincente con i fatti. Sarebbe un’annata veramente da incorniciare per il numero uno partenopeo. Fa bene ad essere ambizioso e a puntare al massimo possibile. Kvaratskhelia da Pallone d’Oro? Beh, il ruolo non lo aiuta. Dipende anche dai gol che riuscirà a fare. Per vincere questo trofeo devi essere anche un leader. Staremo a vedere, ma l’età è dalla sua parte. E’ un ragazzo formidabile, può ancora esplodere e diventare uno dei migliori d’Europa”.