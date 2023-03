Napoli, le ultime su Raspadori: novità sul suo recupero

L’attacante azzurro è fermo per infortunio da tre settimane: ricorrente la domanda dei tifosi, quando tornerà in campo?

Si avvicina il rientro in campo di Giacomo Raspadori.Potrebbe essere rispettata l’iniziale previsione di rivederlo dopo la sosta per le Nazionali, magari già il 2 aprile al Maradona contro il Milan. L’attacante del Napoli da un paio di giorni svolge lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo dopo le classiche terapie dalle quali è ripartito per recuperare dopo la distrazione di secondo grado del muscolo semimbranoso della coscia sinistra. Raspadori ha già saltato diverse partite e Spalletti spera di ritrovarlo quanto prima.

Napoli,le ultime sul recupero di Raspadori

Il suo recupero sarà fondamentale per la fine della stagione tra campionato e il sogno Champions. In questa stagione l’ex attacante del Sassuolo ha segnato appena un gol in campionato, a settembre, contro lo Spezia, ma già quattro in Champions quando ha sostituito Osimhen assieme a Simeone durante la fase a gironi. In allenamento prima del Sassuolo l’infortunio e da una ventina di giorni assente. Il Napoli lo aspetta.