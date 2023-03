CdS: “Sarri ha sfiorato il sogno, Spalletti invece?”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Luciano Spalletti. Il quotidiano mette a confronto il tecnico con l’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri:

“C’è chi la Storia l’ha sfiorata, fu per un giorno o una settimana cosa volete che conti? e chi invece la sta scrivendo, fino a trasformare gli uomini in leggende: c’è questo calcio che vive in un limbo, essere o non essere, e che le emozioni non le cataloga inseguendo la logica, ma il battito del cuore. C’è stato un Napoli, appena cinque anni fa, che s’è preso la città, l’ha illanguidita e scatenata, l’ha elevata a sognatrice, l’ha fatta adagiare tra petali di rose, come se fosse in un’eterna luna di miele: e pure quando tutto si frantumò nella opacità di un albergo, non rimase traccia di abbrutimento, fu un dolore scatenato dal destino e da quei 91 punti trasformati in granelli di rabbia”. Si legge sul quotidiano.