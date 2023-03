Rrahmani, pronto il rinnovo: cifre e dettagli

Dall’erroraccio che favorì Lasagna per il momentaneo 1-0 in un Udinese-Napoli di qualche anno fa, sono cambiate tante cose per Amir Rrahmani. Spesso dimenticato perché comprimario della difesa con due rocce come Koulibaly prima e Kim poi, il kosovaro è diventato uno dei punti di riferimento fondamentali di tutta la squadra. Un leader silenzioso, decisivo in molti clean sheet collezionati dal Napoli in questa stagione.

Un impegno e una dedizione che verranno presto premiati. Secondo quanto riportato via Twitter da Nicolò Schira de Il Giornale, Rrahmani rinnoverà col Napoli fino al 2027 con un aumento che lo porterà a percepire 2,5 milioni netti l’anno.