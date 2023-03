Saranno 30 giorni decisivi per la stagione della Juventus.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport si esprimerà in processo per il verdetto finale della revoca o della conferma dei 15 punti di penalizzazione. Un verdetto che sarà pubblico, a cui dunque potranno accedere ed essere presenti gli addetti ai lavori senza poter riprendere, però, i contenuti stessi. Lo scenario che emergerà sarà importantissimo per la stagione della Juventus.