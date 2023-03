Sofascore – Kvara e Rrahmani presenti nella squadra del mese di febbraio dei principali 5 campionati europei!

Il Napoli continua a volare e anche a livello europeo continua a fare la differenza.

Come visibile dal sito di Sofascore e dall’applicazione di Instagram, il cui post sarà visibile qui in basso, i due azzurri Kvara e Rrahmani sono stati scelti per rendimento nella squadra del mese di febbraio dei principali cinque campionati europei. Un attestato di stima e soprattutto di analisi delle prestazioni formidabili dei due calciatori azzurri, che nel proprio reparto hanno fatto la differenza a suon di partite giocate sempre al top.