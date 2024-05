Torino, il presidente Cairo: “Spero si preparino bene, ma non dico nulla”

Nell’ultima di Serie A, Torino e Napoli si giocano un posto per la Conference League. La Lega, infatti, ha disposto che Atalanta-Torino e Napoli-Lecce siano giocate in contemporanea. Domani 18 le due squadre saranno in campo. Se per il Napoli questa partita conta davvero poco e vuol dire solo stagione fallimentare, per il Torino è un sogno che sta per avverarsi. Sulla possibile qualificazione ha parlato Urbano Cairo, il presidente granata, a margine del Festival della Tv a Dogliani, in provincia di Cuneo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione, dalle parole riportate su Gazzetta.it.

“Tre giocatori del Toro in Nazionale: sono davvero contento, è una bellissima cosa. Sono calciatori – si legge su gazzetta.it – che sono cresciuti molto con noi, Buongiorno è addirittura nostro giocatore da quando era bambino, Ricci l’abbiamo preso dopo che aveva fatto buone cose all’Empoli, ma con noi si è affermato definitivamente. Bellanova aveva fatto cose buone all’Inter e con noi ha fatto un campionato spettacolare”.

Che cosa si aspetta dalla partita contro l’Atalanta?

“Non ho sensazioni, poi non posso neanche esserci perché sarò a Roma per il Giro d’Italia e mi dispiace. L’importante è che si preparino bene, sul resto non dico nulla. Vediamo, abbiamo buttato un po’ di punti in partite apparentemente più facili, comunque sono contento di aver visto anche delle gran belle partite con squadre come l’Atalanta, il Napoli e il Milan”.