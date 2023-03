Jacobelli: “Napoli da esempio in Europa, sta facendo qualcosa di incredibile”

Xavier Jacobelli, giornalista sportivo per TuttoSport, ha parlato a Radio CRC del Napoli che domina in Italia e in Europa.

Jacobelli si è soffermato sulla stagione spettacolare degli azzurri, che stanno scrivendo la storia del calcio italiano e del club partenopeo, a cui manca la vittoria del tricolore da 33 anni: “Essere arrivati a questo punto da primi in classifica con 18 punti di vantaggio sulla seconda è qualcosa di che non si era mai visto, oltre ogni limite ed incredibile. Il Napoli sta incantando anche in Europa e questo ha comportato che anche le altre italiane imitassero il Napoli. Possiamo portare ben tre squadre italiane su otto ai quarti di finale di Champions League”.