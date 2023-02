Napoli, lo scultore Sepe fa chiarezza sulla vicenda della statua di Maradona

Lo scultore Domenico Sepe, ai microfoni di Spazio Napoli ha cercato di far chiarezza sulla vicenda della statua di Diego Armando Maradona. Di seguito un estratto delle sue parole:

“La decisione del comune mi è stata riferita da un giornalista del “Mattino”, a me non è stato comunicato nulla. La modalità di comunicazione è stata davvero deludente. Ero fiducioso perchè avevamo finito l’iter burocratico. Io non sono mai stato pressante, ho sempre aspettato i tempi burocratici, senza fare richieste particolari. Il sindaco di Casalnuovo ha presentato una candidatura ufficiale. Lunedì ci sarà una conferenza al Gambrinus e solo lì, guardando negli occhi dei tifosi, prenderò una decisione su cosa fare con la scultura. Invito il sindaco Manfredi e il presidente Aurelio de Laurentiis all’incontro al Gambrinus di lunedì. La mia scultura è stata già donata al popolo napoletano, questo è il mio sentimento.”