Taglialatela: “Cannavaro è un professionista e farà di tutto per vincere”

L’ex calciatore del Napoli e compagno di squadra di Fabio Cannavaro, Pino Taglialatela è intervenuto durante “Si Gonfia la Rete“, a Radio CRC:

“Noi siamo prima tifosi, lo è anche Cannavaro. Ora è allenatore, fa il professionista e farà di tutto per far vincere la sua squadra contro il Napoli. Per noi che abbiamo questo sangue azzurro, è difficile incontrare il Napoli. Io tutte le volte che ho incontrato il Napoli, ho sempre rifiutato di giocare. Non ho mai voluto giocarci contro perché sicuramente non ero all’altezza mentalmente di affrontare il Napoli. Per noi che siamo cresciuti con questo nostro sogno di fare bene per il Napoli e fare il bene di questa squadra, trovarsi il Napoli contro non è naturale. Giocare contro il Napoli non si può“.

“