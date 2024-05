Caos Bari, cos’è successo al DS Polito?

Se a Napoli si rischia di non agguantare i 5 posti Champions, a Bari si rischia di non vedere i galletti il prossimo anno in Serie B. Il motivo? Essere scivolati, tramite la differenza reti, terz’ultimi in classifica e la vittoria contro il Brescia, che ha la possibilità di giocare i playoff in casa, diventa ormai l’ultima spiaggia per la compagine pugliese che deve però sperare che Ascoli e Ternana non facciano punti per evitare la retrocessione diretta. Oltre il danno, anche la beffa per i bianco-rossi: il Ds Ciro Polito è stato aggredito in un autogrill da tifosi baresi. Una situazione figlia della mancata promozione in Serie A nella passata stagione