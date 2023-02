Calciomercato Napoli, scelto il possibile sostituto di Mario Rui

Stando a quanto riportato dal noto opinionista del Napoli, Paolo Bargiggia, il Napoli avrebbe già scelto il possibile sostituto di Mario Rui. Il terzino portoghese sembrerebbe esser uno dei pochi, su cui la società partenopea non insisterebbe per la sua partenza. Insieme ad Olivera, il possibile terzino sinistro per la prossima stagione potrebbe esser il classe 2000 dell’Empoli Giorgi Parisi. Dopo Baldanzi infatti, il laterale italiano è uno dei nomi in cima alla lista per il mercato del ds Giuntoli