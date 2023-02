Napoli, Giuntoli accelera per il rinnovo di un top player

Prosegue il lavoro del direttore sportivo Cristian Giuntoli per il rinnovo di un top player in casa Napoli. Infatti, dopo aver trovato l’accordo per il prolungamento di Lobotka fino al 2027, il prossimo nome in cima alla lista è quello di Amir Rrahamani. Secondo quanto riportato da TMW i discorsi con l’entourage del calciatore sono ben avviati con la volontà da entrambe le parti. Il kosovaro ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 e così come il giocatore sloveno l’intenzione sarebbe quella di prolungarlo fino al 2027.