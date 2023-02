Napoli-Lazio, alle 16 biglietti in vendita: prezzo e modalità di acquisto

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la SSC Napoli ha svelato la data per l’inizio delle vendite dei biglietti per Napoli-Lazio. Il match, in programma per il prossimo 3 marzo, vedrà il ritorno al Maradona dell’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

Come annunciato dal club partenopeo, la vendita dei biglietti partirà alle 16 di oggi, 22 febbraio. Di seguito i prezzi e le modalità d’acquisto.

Tribuna Posillipo € 120,00; Tribuna Nisida € 90,00; Distinti € 70,00; Curve € 40,00.

Sul sito inoltre si legge: “In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita sarà riservata, in una prima fase, ai soli possessori di fidelity card della SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”. La SSC Napoli si riserva inoltre di comunicare in un secondo momento le modalità di vendita dei biglietti riservati agli utenti diversamente abili, agli allievi delle scuole calcio campane (Tribuna Young) e alle famiglie (Tribuna Family)“